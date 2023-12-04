Допомога українським біженцям у Німеччині: скільки можна отримати та де жити

Німеччина продовжують приймати біженців, які тікають від війни в Україні, та надають їм допомогу. Українці можуть в’їжджати на територію Німеччини без візи. Однак перебувати в країні без реєстрації дозволено у термін до 90 днів. Далі потрібно подати заявку на набуття статусу тимчасового захисту.

Сайт ТСН.ua розповідає, яку допомогу надають українцям у Німеччині. Розповідаємо про умови проживання, розмір фінансової допомоги, медичну допомогу та навчання.

Хто може отримати тимчасовий захист у Німеччині

Посвідка на проживання дозволяє залишатись в країні протягом одного року, але потім її можна продовжити ще на два роки. У Німеччині уряд продовжив статус захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Оформити захист можуть:

українці, які покинули домівки після 24 лютого 2022 року;

люди без громадянства та громадяни інших країн, які до початку повномасштабного вторгнення перебували в Україні;

члени родини (подружжя, партнери у цивільному шлюбі, неповнолітні діти та близькі родичі) українців та іноземці, які легально проживали в Україні;

українці, які вже живуть на території Німеччини на підставі дозволу, термін дії якого незабаром закінчується;

українці, які незадовго до 24 лютого 2022 року виїхали з України і не можуть повернутися.

Як оформити статус тимчасового захисту у Німеччині, покрокову інструкцію можна прочитати на сайті Visit Ukraine. Умови процедури можуть відрізнятись в залежності від федеральної землі.

Житло для українців у Німеччині

Українцям у Німеччині надають безкоштовне житло. Це може бути квартира, кімната у гуртожитку або місце у притулку для біженців. У великих містах біженців наразі не поселяють, адже вони переповнені. Людей розподіляють по більш віддалених територіях. Отримати допомогу можна у наступних регіонах Німеччини: Баварія, Баден-Вюртемберґ, Гессен, Саксонія, Тюринґія та Саарланд. Однак цей список постійно змінюється. У решті землях оформити статус можуть лише ті українці, у яких там живуть близькі родичі.

Для отримання тимчасового захисту необовʼязково жити у соціальному помешканні. Можна зупинитись у родичів, друзів чи орендувати житло.

Українці в Німеччині / Фото: kanaldim / Фото: ТСН.ua

Виплати для біженців у Німеччині

Біженці з України в Німеччині отримують фінансову допомогу з безробіття — 502 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою — 451 євро на особу. Залежно від віку, діти отримують від 318 до 420 євро. Виплати припинять, якщо ви офіційно влаштуєтеся на роботу. Її можна шукати самостійно або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Медична допомога для біженців у Німеччині

Українцям в Німеччині, які мають тимчасовий захист, також надають безкоштовні медичні послуги.

Освіта для біженців у Німеччині

Діти в Німеччині можуть безкоштовно відвідувати німецьку школу. Для дорослих передбачені безкоштовні курси німецької мови.

Зазначимо, що дозвіл на проживання в Німеччині анулюється для тих, хто перебуває за межами території країни протягом більше ніж шість місяців. Допомога з безробіття буде продовжуватися, якщо ваша поїздка триватиме не більше ніж три тижні.

Німеччина не обмежує прийом українських біженців після повернення з інших країн, тобто повторно надає тимчасовий захист.

Нагадаємо, що правила в'їзду до країн ЄС посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

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