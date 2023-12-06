Допомога українським біженцям в Ірландії: скільки можна отримати та де жити

Ірландія продовжує приймати біженців з України та надавати їм допомогу. Оформлювати візу для в’їзду в країну громадянам України не потрібно. Отримати тимчасовий захист можна безпосередньо в аеропорту прибуття Дублін.

Сайт ТСН.ua розповідає, яку допомогу надають українцям в Ірландії. Розповідаємо про умови проживання, розмір фінансової допомоги, медичну допомогу та навчання.

Хто може отримати тимчасовий захист в Ірландії

Тимчасовий захист можна безпосередньо в аеропорту прибуття Дублін. Він надає право жити в Ірландії протягом року з можливістю продовжити дію статусу. Центри з надання допомоги біженцям також розташовані у трьох містах країни: Корк, Дублін і Лімерік.

Житло для українців в Ірландії

Українцям в Ірландії надають безкоштовне житло, однак кількість доступного наразі дуже обмежена. Біженців розміщують у готельних номерах або у школах та великих спортивних залах, з перспективою поступового переселення до звільнених кімнат.

Для того, щоб отримати доступ до медицини, ринку праці та освіти в Ірландії необхідно мати номер PPS, який видає Департамент соціального захисту.

Українці в Ірландії / Фото: litsa.com.ua

Виплати для біженців в Ірландії

Максимальна сума фінансової допомоги для українців становить 208 євро на тиждень (830 євро на місяць) на одного дорослого. Допомога на дитину становить 140 євро на місяць.

Медична допомога для біженців в Ірландії

Усі медичні послуги в Ірландії безкоштовні для українців, які оформили статус тимчасового захисту.

Освіта для біженців в Ірландії

Українські діти мають право безкоштовно навчатись в ірландських школах. Заклади освіти надають безкоштовні підручники та форму. Дитячі садочки в Ірландії приватні, година навчання коштує близько 12 євро. Однак можна подати заявку на державну програму ЕССЕ, яка компенсує садочку три години навчання дитини на день.

Детальніше прочитати про те, як отримати тимчасовий захист в Ірландії та оформити номер Ірландських персональних державних послуг (PPS) можна на сайті Visit Ukraine.

Нагадаємо, що правила в'їзду до країн ЄС посиляться від 2024 року. Зміни торкнуться українців та мешканців інших безвізових країн – для перетину кордону доведеться отримувати спеціальний дозвіл ETIAS та сплачувати за нього збір у розмірі 7 євро. Також потрібно буде заповнити спеціальну анкету, яку мають схвалити.

Читайте також: