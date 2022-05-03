Допомога українським біженцям в Німеччині зараз та від 1 червня: на які зміни чекати

Урядовий законопроєкт, який невдовзі розгляне Бундестаг, передбачає підвищення розміру допомоги українським біженцям, покращення рівня соціального захисту та підтримку у пошуку роботи.

Уряд Німеччини прирівняв українців у питаннях соціального захисту до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, або тих осіб, які отримали політичний притулок у країні. Щоб отримати такий дозвіл, не потрібно чекати багато місяців на розгляд заяви на притулок, українці отримують його автоматично, після декількох тижнів перебування в Німеччині. Дозвіл на проживання українцям надають терміном на рік чи два, в разі ухвалення відповідного рішення на рівні ЄС, захист буде подовжено загалом до 3 років.

Скільки будуть отримувати українські біженці в Німеччині з 1 червня 2022 року

Сьогодні біженці з України на підставі закону про шукачів притулку (Asylbewerbungsleistungsgesetz) отримують допомогу в розмірі дещо понад 300 євро на місяць для дорослої людини та трохи менше для неповнолітньої дитини, залежить від місця перебування. З 1 червня базова ставка для дорослих українців, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 закону про перебування іноземців, - «Надання права на перебування для тимчасового захисту закону про перебування іноземців та осіб без громадянства (AufenthG)» становитиме 449 євро (Regelsatz Arbeitslosengeld II). Допомогу в такому розмірі отримують німецькі безробітні. Про це повідомляє dw.com/

Куди звертатися, щоб отримати соціальну допомогу в Німеччині з 1 червня

Зараз українські біженці отримують допомогу у відомствах з питань соціального захисту міських адміністрацій або громад. Планується, що з 1 червня громадяни України, які отримали тимчасовий захист отримуватимуть допомогу в центрах зайнятості Jobcenter. Тут же крім виплат вони зможуть реєструватися для пошуку роботи. Однак, люди пенсійного віку, очікується, і надалі отримуватимуть допомогу у соціальних службах при міських адміністраціях чи громадах. Центри зайнятості Jobcenter крім грошових виплат допомагатимуть в пошуку роботи, підвищення кваліфікації, організації догляду за дітьми, надаватимуть доступ до різних курсів.

Соціальні гарантії українців будуть розширені

Законопроєктом передбачено, що українці отримують більше можливостей у виборі місця проживання. Сьогодні українські біженці після реєстрації не можуть переїхати до іншої громади та отримувати там соціальні виплати та субсидії на житло. Виняток надавався тим, хто знайшов роботу. Планується пом'якшення цих обмежень. А українці, які отримуватиме професійну або вищу освіту, зможуть подавати на отримання освітніх соціальних кредитів (BAföG). Розглядається і питання надання медичного страхування з 1 червня безробітним біженцям з України.

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