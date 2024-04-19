Допомога від союзників по НАТО вже в дорозі — Столтенберг

Після перегляду переліку наявних засобів ППО було визначено системи, які можуть бути доступними для України.

Кілька союзників по НАТО зробили конкретні оголошення про постачання в Україну більшої кількості засобів ППО та іншого військового обладнання. Допомога вже в дорозі.

Про це повідомив Укрінформу генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції за підсумками надзвичайної Ради Україна-НАТО.

За його словами, після перегляду переліку наявних засобів ППО було визначено системи, які можуть бути доступними для України.

“Я очікую на нові оголошення про постачання протиповітряних засобів для України вже невдовзі…Кожен із союзників буде вирішувати, що надавати. Сім союзників зробили конкретні зобов’язання під час зустрічі, і я сподіваюся, що ці внески будуть завершені вже невдовзі. Допомога вже в дорозі”, - наголосив Єнс Столтенберг.

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Генсек НАТО відзначив, що після повідомлення президента Зеленського про ситуацію на полі бою та критичну потребу України у більшій кількості систем ППО, міністри оборони країн-членів Альянсу погодилися наростити таке постачання та надати подальшу військову допомогу.

Єнс Столтенберг відзначив зусилля Німеччини, яка ухвалила рішення поставити додаткові системи Patriot в Україну. На додаток до цих систем, союзники можуть поставити й інші види озброєння, включаючи системи ППО SAMP/T. Союзники, які не мають у своєму розпорядженні доступних систем ППО, погодилися надати фінансову підтримку для закупівлі таких систем для України.

За його словами, країни НАТО нарощують виробництво та модернізацію систем ППО. Окрім того, на сьогоднішній зустрічі міністри оборони розглянули багато інших невідкладних потреб України, зокрема постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, високоточних ударних засобів та дронів.

Столтенберг також нагадав, що цього тижня Данія зробила новий внесок у військову допомогу для України, Нідерланди оголосили про надання 4 мільярдів євро військової допомоги, а Чеська Республіка підтвердила, що вже замовила півмільйона артилерійських снарядів за ініціативою з постачання боєприпасів в Україну.

Генсек НАТО висловив сподівання, що Конгрес США уже завтра без зайвих зволікань ухвалить законопроєкт про допомогу для України.

“Україна використовує зброю, яку ми надаємо, для знищення російських військових спроможностей. Це підвищує безпеку для всіх нас. Тож підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку”, - підкреслив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, перед терміновим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони український президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників, повідомивши про нагальні потреби протиповітряної оборони, щоб, за його словами, “спустити Путіна з неба на землю”.

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