Допомога від США: у МЗС прокоментували резонансну заяву Держдепу

Трансформація американської допомоги відбудеться лише після того, як Україна зможе самостійно задовольняти свої потреби.

Заяву Державного департаменту США про військову допомогу, яка не надаватиметься на рівні 2022-2023 років, не слід сприймати як намір зменшити підтримку України.

Про це у п’ятницю, 5 січня, сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі obozrevatel.

Він пояснив, що з контексту заяви речника Держдепу Метью Міллера зрозуміло, що він мав на увазі трансформацію допомоги лише після того, як Україна зможе самостійно задовольняти свої потреби.

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"Допоки нам потрібна підтримка, надзвичайно важливо, щоб Конгрес США якнайшвидше ухвалив рішення про подальше фінансування допомоги Україні в заявленому обсязі. Підтримка України – не благодійність. Насамперед, це – інвестиція в американську національну безпеку та захист світової демократії", – прокоментував Ніколенко.

За словами речника МЗС, під час контактів на всіх рівнях США "демонструють чітке розуміння критичної необхідності забезпечення" України всією необхідною військовою та фінансовою допомогою, "аби ми здобули перемогу".

Нагадаємо, представник Держдепу Метью Міллер на брифінгу 4 січня заявив, що США не надаватимуть Україні військову допомогу на тому рівні, як це було в 2022-2023 роках, але це не означає припинення американської підтримки. За його словами, мета Вашингтона – допомогти Києву "встати на власні ноги".

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