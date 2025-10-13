Допомогу вважають надмірною: у Польщі змінилося ставлення до українців

Українці в Польщі / © Укрінформ

Реклама

У Польщі продовжує знижуватися рівень підтримки українських біженців. Вперше за весь час спостережень половина поляків вважає, що їхній країні варто зменшити допомогу українцям, які знайшли прихисток після початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Polsat із посиланням на дані Центру дослідження громадської думки (CBOS).

Нинішній рівень схвалення прийому українських біженців — найнижчий від початку опитувань 2014 року. Частка тих, хто виступає проти подальшого прийому українців, сягнула 45%, що є рекордним показником.

Реклама

Половина поляків вважає допомогу надмірною

За результатами дослідження, 50% респондентів переконані, що допомога Україні є завеликою, тоді як 46% вважають її доцільною.

Підтримку біженцям частіше висловлюють:

чоловіки — 52% (проти 43% серед жінок);

люди старшого віку — 51% (проти 21% молодших);

жителі міст — 64% (проти 36% у селах);

особи з вищою освітою — 63% (проти 25% з початковою);

респонденти з найвищими доходами — 69% (проти 36% з найнижчими);

прихильники лівих політичних сил — 61% (проти 41% серед правих).

Найбільше підтримують допомогу виборці партії “Разом” і правлячої “Громадянської коаліції” — понад 70% у кожному випадку.

Пільги — лише для тих, хто працює

Більшість опитаних — 58% — вважають, що українці мають отримувати соціальні виплати, як-от “800 плюс” або безкоштовну медичну допомогу, лише якщо працюють і сплачують податки в Польщі.

Реклама

Ще 25% підтримують надання таких пільг лише тим, хто має офіційний статус біженця, водночас 12% виступають проти будь-якої допомоги.

Раніше стало відомо, за яких трьох умов українські біженці готові повернутися до України.