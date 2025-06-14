Допомога Україні від США: хто стоїть на заваді планам Трампа припинити постачання зброї

Дональд Трамп / © Associated Press

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У Сполучених Штатах є впливові політичні сили, для яких принципово важлива підтримка України. Вони готові допомогти Києву попри те, яку позицію щодо цього має президент США Дональд Трамп та його оточення, і здатні суттєво впливати на масштаби цієї підтримки.

Про це розповів член Республіканської партії та громадський діяч Борис Пінкус в інтерв’ю «24 Каналу».

За словами Бориса Пінкуса, певні сили та інституції можуть слугувати запобіжниками для різких змін у політиці США щодо України, навіть якщо президент захоче скоротити підтримку.

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Роль Конгресу та суспільна думка

Одним із ключових елементів, що обмежують можливості президента, є Конгрес США. Хоча президент має значний вплив на зовнішню політику, саме Конгрес контролює бюджет і затверджує фінансову допомогу. Багато конгресменів, як від Республіканської, так і від Демократичної партій, висловлюють рішучу підтримку Україні, усвідомлюючи важливість протистояння російській агресії для глобальної безпеки.

«Опір у Конгресі може заблокувати будь-які спроби значного скорочення допомоги», — підкреслює Пінкус.

Крім того, важливу роль відіграє громадська думка в США. Попри певну поляризацію, значна частина американців підтримує Україну. Ця підтримка базується на принципах демократії та боротьби проти агресії. Ігнорування цих настроїв може коштувати будь-якому політику електоральної підтримки.

Військово-промисловий комплекс та вплив союзників

Ще одним вагомим чинником є американський військово-промисловий комплекс (ВПК). Оборонні компанії отримують значні контракти на виробництво зброї та боєприпасів, які постачаються Україні. Ці контракти створюють робочі місця та стимулюють економіку, що робить ВПК потужним лобістом продовження військової допомоги.

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«Підтримка України є вигідною для американської економіки, адже це замовлення для наших заводів та робочі місця», — наголошує Борис Пінкус.

Важливим аспектом є і позиція європейських союзників. Країни Європи тісно співпрацюють зі США у питанні підтримки України. Різке скорочення американської допомоги може підірвати трансатлантичну єдність та поставити під загрозу спільні зусилля з протидії Росії. Союзники можуть чинити тиск на США, щоб ті дотримувалися своїх зобов’язань.

Насамкінець, професійні дипломати та військові у Держдепартаменті та Пентагоні мають власне бачення національних інтересів США. Вони розуміють геополітичні наслідки зменшення підтримки України і можуть використовувати свій вплив та експертну думку для збереження поточного курсу. Ці інституції мають внутрішні механізми, які можуть уповільнити або змінити рішення президента, якщо вони суперечать усталеній стратегії безпеки.

Таким чином, хоча президент США має широкі повноваження, існують потужні сили та інституції, які спроможні стримати будь-які спроби різко зменшити допомогу Україні, підсумував Борис Пінкус.

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Нагадаємо, посол США при НАТО Метью Вітакерповідомив, що Сполучені Штати Америки ще не ухвалили конкретних рішень щодо майбутньої військової чи іншої допомоги Україні. За його словами, подальша допомога Україні від США залежатиме від прогресу в переговорах.