Допомога українцям у Британії: уряд зробив заяву

Програма захисту українців у Британії / © Associated Press

Велика Британія подовжила програму захисту для українців. Про дворічну підтримку для громадян України оголосив уряд країни.

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер заявила про це під час виступу, присвяченого питанням міграції та безпеки кордонів.

За словами Купер, програму Ukraine Permission Extension scheme буде подовжено ще на 24 місяці. Точні деталі та її умови оприлюднять згодом.

Цей крок є частиною зобов’язань Великої Британії щодо допомоги людям, які тікають від війни та переслідувань, зазначили в МВС.

Міністерка підкреслила, що, незважаючи на посилення заходів щодо міграції та реформування системи надання притулку, країна залишається вірною своїм цінностям.

«Це британський шлях — допомагати тим, хто потребує притулку, діючи разом з іншими країнами», — сказала вона.

Зміни міграційної системи: що повідомили в МВС Британії

Водночас міністерка заявила про боротьбу з нелегальною міграцією. За її інформацією, британський уряд посилить співпрацю з Францією для протидії нелегальному перетину Ла-Маншу на «малих човнах». Вже укладено договір, що дозволяє повертати мігрантів, які прибули цим шляхом.

Реформа міграційної системи також передбачає радикальні зміни для прискорення розгляду справ про надання притулку, скорочення витрат на утримання мігрантів у готелях і посилення контролю за міграційними потоками.

А щодо допомоги іншим категоріям біженців, то Купер анонсувала програму підтримки дітей, яких було поранено у Газі, а також студентів, які отримали стипендії для навчання у Великій Британії. У майбутньому планується створити постійну систему для прийому талановитих молодих людей, які рятуються від воєн і переслідувань.

Нагадаємо, раніше стало відомо про важливі зміни для українців за кордоном та чого очікувати від 1 вересня.

Зокрема, у Німеччині розглядають можливість обмежити надання соцдопомоги біженцям з України. А Чехія від 1 вересня припиняє надавати фіндопомогу українським дітям у школах.