Допомога від Польщі для Києва: благодійний збір на генератори б’є рекорди

Генератори

У Польщі менш ніж за три дні зібрали понад 1 млн злотих на закупівлю генераторів для Києва, який уже понад тиждень живе в умовах аварійних відключень електроенергії, проблем з опаленням і водопостачанням після масованих російських атак.

Про це пише видання OKO.press.

Збір організували благодійна кампанія «Тепло з Польщі для Києва», яку ініціювала фундація Stand With Ukraine спільно з громадськими організаціями та соціальними рухами. Відповідні повідомлення оприлюднені на сторінках фонду та партнерів у соціальних мережах.

Збір коштів стартував для закупівлі генераторів для мешканців української столиці. Первинною метою кампанії було зібрати кошти на 100 генераторів, однак необхідну суму вдалося акумулювати вже за кілька годин після запуску ініціативи.

У зв’язку з активною підтримкою донорів організатори оголосили про збільшення цільової суми до 2 млн злотих. За їхніми словами, додаткові кошти дозволять закупити більше генераторів, а також спальні мішки й паливо для людей, які залишаються без світла та тепла.

У кампанії, окрім Stand With Ukraine, беруть участь організації Euromaidan-Warszawa, Fundacja Demokracja, Sestry.eu, Fundacja Otwarty Dialog, Fundacja Polskiej Rady Biznesu та ініціатива «Підприємці допомагають».

«Ваша реакція перевершила всі наші очікування. Ви довели, що доля наших сусідів вам не байдужа», — зазначають організатори збору.

Президентка фонду Stand With Ukraine Наталія Панченко у соцмережах написала, що нинішня хвиля солідарності нагадує їй 2022 рік, коли Польща масово об’єдналася для підтримки України.

«Цей мільйон — це не просто гроші. Це доказ того, що емпатія й відповідальність сильніші за дезінформацію та хейт. Я знову відчуваю, що Україна не сама», — наголосила вона.

Під повідомленнями про збір з’явилися сотні коментарів зі словами підтримки. Люди бажають українцям тепла, світла, витримки та якнайшвидшого справедливого миру, підкреслюючи солідарність Польщі з Україною в умовах війни.

Після останньої хвилі масованих російських ударів по критичній інфраструктурі українці вже понад тиждень живуть в умовах аварійних відключень електроенергії. У багатьох регіонах відсутнє стабільне опалення та водопостачання, а електрика подається лише на кілька годин на добу, часто вночі.

Ситуацію ускладнює одна з найхолодніших зим від початку повномасштабного вторгнення РФ: температура вночі в Україні подекуди опускається до мінус 20 градусів.

Найскладніша ситуація склалася в Києві, де проживає понад 3,5 млн людей. Після атаки в ніч на 9 січня міський голова Віталій Кличко навіть закликав мешканців, за можливості, тимчасово виїжджати за межі міста. Понад 6 тис. багатоквартирних будинків тоді залишилися без опалення, температура в оселях опускалася до 10–12 градусів.

Через часті аварійні вмикання та вимикання електроенергії фіксувалися пориви труб і загоряння електропроводки.

У зв’язку з кризою в Україні запроваджено надзвичайний режим в енергетиці. Створено два оперативні штаби — загальнонаціональний і окремий для Києва. Аварійно-відновлювальні роботи в столиці та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

По всій країні органи місцевого самоврядування разом із рятувальними службами відкривають «Пункти незламності» — місця, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони, отримати гарячі напої та психологічну допомогу. Наразі в Україні діє понад 10 тис. таких пунктів, з них близько 1,3 тис. — у Києві.

Для забезпечення доступу до цих пунктів у нічний час уряд тимчасово пом’якшив правила пересування під час комендантської години в регіонах, де запроваджено надзвичайний стан, насамперед у столиці.

