Допомогу українським біженцям можуть скоротити в одній з країн ЄС

Ірландія / © www.flickr.com/Matthew O'Connor

В Ірландії планують скоротити одну із програм підтримки українських біженців. Йдеться про скасування Accommodation Recognition Payment (ARP). За цією програмою громадяни країни, якщо надавали житло українцям, отримували неоподатковані виплати від держави.

Як повідомляє The Irish Times, замість 600 євро щомісяця українським біженцям почнуть платити по 400 євро до березня 2027 року.

Що зміниться для українців в Ірландії

Внести корективи в Accommodation Recognition Payment урядовці вирішили з декількох причин, серед яких:

українські біженці усе частіше знаходять житло самостійно;

власники нерухомості переносять житло з приватного ринку в програму ARP.

Варто зазначити, що у березні 2026 року були впроваджені перші обмеження. Так, з програми ARP прибрали житло, яке віддавали в оренду до 2022 року. Також уряд оголосив, що українців більше не розміщуватимуть у готелях, гостьових будинках і B&B. Зараз тут законтрактовано понад 22 000 місць для біженців.

Що відомо про програму ARP

Програму ARP запустили у 2022 році після того, як РФ розпочала повномасштабну війну проти України, а до Ірландії почали прибувати біженці з нашої країни. Місцеві жителі безкоштовно надавали житло українцям, і за це держава платила їм спочатку від 400 до 800 євро.

У 2024 році розмір виплат скоротили до 600 євро, а зараз планують знизити до 400 євро на місяць. Програма сприяла розселенню в цій країні близько 42 тисяч осіб.

В Ірландії влада автоматично подовжила імміграційні дозволи українських біженців до 4 березня 2027 року.