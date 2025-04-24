"Допоможіть": мати навмисно спотворила доньку, щоб збирати мільйони на її лікування

Матір дівчинки арештувала поліція / © Onet Wiadomości

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У Польщі судитимуть жінку, як навмисно спотворила свою 9-річну доньку, щоб збирати гроші на її лікування.

Про це пише польське видання onet.pl.

Моніку Б. з Лукова (Люблінське воєводство) звинуватили в жорстокому поводженні зі своєю дев’ятирічною дочкою Юлією. Слідчі встановили, що саме мати дівчинки регулярно наносила їдку речовину на обличчя дитини, завдала здоров’ю дівчинки шкоди та спотворила її тіло. Обвинувачення розцінило це як особливу жорстокість. Моніці Б. може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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Минулого року в ЗМІ поширилася інформація про Моніку Б., яка вилила їдку речовину на обличчя своєї 9-річної доньки Юлії, щоб вимагати гроші на лікування. Жінка також стверджувала, що її дитина бореться з низкою хвороб. Заклики до численних зборів коштів на лікування дівчинки з околиць Лукова описували медикаментозну епілепсію, дерматоміозит і підозру на бульозне відшарування епідермісу.

На тілі дівчинки спостерігалися множинні еритема і запалення, рубці та незворотна втрата тканин через неінфекційний некроз. Зокрема, вона втратила частину правого вуха.

Як повідомляє сайт Radio Zet, у середу, 23 квітня, Люблінська воєводська прокуратура подала обвинувальний акт проти Моніки Б., матері дитини, до Воєводського суду в Сєдльцах. Жінку звинувачують у жорстокому поводженні з донькою з особливою жорстокістю. У лютому минулого року Моніка Б. заслухала звинувачення і була попередньо заарештована. Вона не визнала себе винною у пред’явлених звинуваченнях.

За словами мами дівчинки, перші проблеми зі здоров’ям з’явилися, коли Юлі було чотири місяці. З’являлися все нові й нові хвороби, аж поки Моніка Б. не почала організовувати перші збори коштів на лікування. Жінка стверджувала, що дитина дуже хворіла, жодні ліки та мазі не допомагали, що їхнє життя — це «нескінченні візити до лікарень, літри мазей, кілометри перев’язок і все нові й нові спеціалісти».

На найбільших порталах, присвячених цьому, було організовано збір коштів. Долучилися також лікарі з кількох міст Польщі, куди Моніка Б. возила свою доньку. Незважаючи на численні рани і сліди на тілі дівчинки, ніхто не зміг поставити діагноз. Симптоми не відповідали жодному захворюванню.

Зрештою, лікарі з відділення дерматології, венерології та дитячої дерматології Клінічної лікарні № 1 у Любліні вирішили, що дитина не страждає на бульозне лущення епідермісу, а рани на її обличчі можуть бути наслідком дії хімічних речовин. 2021 року вони повідомили про це поліцію. Після цього за справу взялася прокуратура, яка провела обстеження дитини в кількох центрах країни та отримала висновки експертів з різних галузей медицини. Прокурор дійшов висновку, що саме батьки спричинили страждання дитини, коли наносили їй на обличчя токсичну речовину.

Моніка Б. була заарештована, поки слідчі збирали додаткові докази. У березні минулого року Луківський районний суд засудив її до 1,5 року ув’язнення за те, що вона обдурила Сєдлецьку єпархію Карітасу на 41 000 злотих. Радіо Zet повідомляє, що Моніка Б. неодноразово фігурувала в поліцейських протоколах. Від 2012 року вона перебувала в списках, зокрема, за крадіжку, шахрайство, неправдиві свідчення або використання фальшивого документа.

У квітні журналісти програми «Нотатки» телеканалу TVN відвідали Юлію та її батька, поки Моніка Б. перебувала під вартою. Стан здоров’я дівчинки значно покращився. Зараз їй вже 10 років, вона також закінчила індивідуальне навчання і повернулася до школи. Батько дівчинки стверджував, що не підозрював дружину в тому, що вона завдавала шкоди їхній доньці. Пізніше адвокат, який веде справу, порадив родині дівчинки не спілкуватися зі ЗМІ.

Всі збори коштів на лікування Юлії були закриті. Сайт Siepomaga.pl, який зібрав понад 200 000 злотих (понад 2 млн 230 тис. грн), запевняє, що «гроші, зібрані на субрахунку Юлії, гарантовано підуть на потреби дитини. Дівчинка, безумовно, потребуватиме подальшого лікування».