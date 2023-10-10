Доповнять "Залізний купол": Байден повідомив, яку зброю США передадуть Ізраїлю

За словами президента, через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 14 американських громадян.

Як повідомив президент США Джо Байден, його країна надасть Ізраїлю військову допомогу, а саме передасть боєприпаси та перехоплювачі, які посилять "Залізний купол". Також він пригрозив охочим втрутитися у конфлікт.

Про це йшлося у заяві очільника Сполучених Штатів, повідомляє CNN.

Також до Ізраїлю вирушає держсекретар США Ентоні Блінкен. Він має прибути 12 жовтня.

"Ми збираємося переконатися, що Ізраїль не вичерпає ці критично важливі ресурси для захисту своїх міст і своїх громадян", - сказав Байден.

Конгресу буде запропоновано вжити термінових заходів для фінансування потреб національної безпеки найважливіших партнерів США.

"Йдеться не про партії чи політику. Йдеться про безпеку нашого світу", - додав президент США.

Байден також наголосив на тому, що будь-яка третя сторона, що захоче втрутитися у конфлікт, не має цього робити.

"Я хочу вам сказати: не робіть цього", - закликав Байден.

Він нагадав, що США посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець.

"І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби", - додав Байден.

Додамо, що Білий дім може об’єднати в один пакет допомогу Україні та Ізраїлю. Про це йшлося у західних ЗМІ з посиланням на джерела серед високопосадовців Білого дому.

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