Дорого коштуватиме: у Білому домі попередили Росію через зрив "зернової угоди"

Салліван пояснив, які наслідки отримає РФ через зрив "зернової угоди".

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що відмова Росії від подовження "зернової угоди", термін дії якої закінчується 17 липня, дорого обійдеться агресору в дипломатичному плані.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS.

Салліван наголосив, що йому невідомо, чи погодиться російський диктатор Путін подовжити зернову угоду.

"Якщо Росія вийде з неї, решта світу подивиться на це і скаже, що Росія відвернулась від потреб країн глобального Півдня, Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами. І я думаю, що в майбутньому це буде коштувати Росії величезних дипломатичних втрат", - сказав він.

Радник президента США з питань національної безпеки наголосив, що США та Україна готові до різного сценарію.

Нагадаємо, з порту Одеси 16 липня вийшло останнє судно в рамках Чорноморської зернової ініціативи, термін якої спливає у понеділок, 17 липня.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомляв, що Путін погодиться на подовження зернової угоди, проте в Кремлі це заперечили.

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