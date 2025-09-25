- Дата публікації
Дорожній знак B-13: чим він спантеличив водіїв та який штраф за порушення
Дорожній знак B-13 фактично забороняє в'їзд транспортним засобам, які перевозять певні вантажі.
На дорогах Європи запроваджують круглий знак з червоною окантовкою, який зображує автомобіль. Він нерідко спантеличує водіїв.
Про це повідомляє moto.pl.
Що означає дорожній знак B-13
Він з'являється переважно перед тунелями, дамбами та історичними будівлями. Його також можна побачити перед в'їздом на мости або в центрах міст Європи. На жаль, водії з системами зрідженого пального часто неправильно інтерпретують його, стикаючись з обмеженнями в'їзду.
Насправді ж в'їзд заборонено транспортним засобам, що перевозять вибухонебезпечні або легкозаймисті вантажі.
Які штрафи передбачені
Знак B-13 фактично забороняє в'їзд транспортним засобам, що перевозять небезпечні матеріали в кількостях, що потребують використання помаранчевих попереджувальних знаків. Хоча багато транспортних засобів можуть перевозити бензин, дизельне пальне або легкозаймисті гази, це правило в першу чергу стосується цистерн, що перевозять паливо.
“Це означає заборону руху транспортних засобів, що перевозять, як визначено в правилах перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, небезпечні вантажі класів: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 або легкозаймисті гази класу 2 у кількостях, для яких транспортний засіб повинен бути позначений попереджувальними знаками помаранчевого кольору”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, причиною його запровадження є велика кількість небезпечних матеріалів, які становлять реальну загрозу у разі поломки чи аварії, а можливий вибух може загрожувати як життю, так і прилеглим спорудам.
Водії, які ігнорують знак B-13, повинні очікувати наслідків. Штраф становить 250 злотих (2800 грн). Також буде додано два штрафні бали.
Раніше у Чехії запровадили зелені дорожні знаки з літерою «N», які одразу привернули увагу водіїв. Як пояснюється, це частина офіційної системи об’їздів, яка допомагає водіям уникати заторів, ремонтів та аварій.
Примітно, шо об’їзди з літерою «N» насамперед призначені для легкових автомобілів. При цьому вантажні машини можуть користуватися ними, але лише у випадку відсутності обмежень за вагою, висотою чи шириною. У протилежному випадку вони повинні слідувати іншими маршрутами.