Пориви вітру становитимуть 90–160 км/год / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Північну Атлантику накриває потужний циклон, який 26–27 листопада наблизиться до Ісландії. За прогнозами, пориви вітру в регіоні можуть сягати 90–160 км/год, а місцями бути ще сильнішими. Негода супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом і штормом, що створює ризик перебоїв у транспортному сполученні.

Про це пише DobraPogoda24.

Реклама

Де очікуються найсильніші пориви вітру

За прогнозом метеорологічної моделі ICON, циклон із Північної Атлантики наблизиться до Ісландії 26–27 листопада. Атмосферний тиск у його центрі може знизитися приблизно до 945 гПа. Такий глибокий циклон принесе до регіону сильні вітри та опади різного типу.

Реклама

© скриншот

Найбільша небезпека прогнозується саме для Ісландії. За розрахунками ICON, пориви вітру там становитимуть 90–160 км/год, а в окремих місцях можуть перевищити ці показники.

Ісландська метеорологічна служба вже оголосила жовті попередження через сильний вітер на значній частині острова. У прогнозі, оприлюдненому 26 листопада, зазначено, що пориви місцями можуть перевищувати 35 м/с, тобто 126 км/год. Також синоптики попередили про небезпечні умови для пересування через сильний вітер і значні опади на південному сході та сході країни.

Як шторм може вплинути на транспорт

Сильні пориви вітру можуть ускладнити роботу аеропортів і призвести до затримок або скасування окремих авіарейсів. Негода також здатна спричинити шторм на морі, через що можуть виникнути перебої з поромним сполученням.

Особливо уважними варто бути мандрівникам, які планують поїздки до Ісландії 26–28 листопада. Польський портал попереджає про ризик проблем із транспортом, однак конкретних скасованих рейсів або поромних рейсів у наведеному прогнозі не називає.

Реклама

Якою буде погода в Центральній Європі

Ситуація в центральній частині континенту буде іншою. Україна та сусідні країни спочатку опиняться під впливом фронтальної зони з південним циклоном, але його просування на північ стримуватиме антициклон. Згодом область високого тиску сприятиме посиленню морозів, однак без настільки сильних вітрів, як на півночі.

У Польщі протягом найближчого тижня пориви вітру переважно становитимуть до 35–55 км/год. У передгірських і гірських районах вони можуть посилюватися до 60–85 км/год. За прогнозом DobraPogoda24, найсильніші атлантичні вітри оминуть цей регіон.

Погода в Європі та Україні — останні новини

Північні райони Європи вже готуються до серії зимових погодних явищ. На початку листопада потужний циклон приніс снігопади та хуртовини, через які в окремих регіонах прогнозували до пів метра снігу. Найбільше негода мала зачепити Скандинавію, зокрема Норвегію, Швецію та Фінляндію.

Водночас погодні процеси впливають і на Центральну Європу. До України наближалося похолодання, яке принесло мокрий сніг, сильний вітер і слизькі дороги. Найскладніші умови прогнозували для центральних, південних та східних областей.

Реклама

А наприкінці листопада синоптики попереджали про подальше посилення морозів. Арктичне повітря наближалося до України на тлі активного південного циклону, який приніс сніг, хуртовини та ожеледицю. Тепер же новий атмосферний вихор загрожує сильними вітрами вже північним районам Європи.

Новини партнерів

Новини партнерів