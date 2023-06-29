Досі не вийшов на зв'язок: ЗМІ дізналися, де може бути Суровікін

За версією джерела, може бути декілька варіантів, де утримують російського генерала.

Російський генерал Сергій Суровікін досі не вийшов на зв'язок. Ймовірно, його утримують у спецізоляторі ФСБ для топ-персон.

Про це повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело. За версією співрозмовника, може бути кілька варіантів, де утримують генерала.

"Важко сказати, де тримають Суровікіна. Можуть і в робочому кабінеті, тому його родичі, власне, не обманюють. Однак, у ФСБ РФ для таких персон є спецізолятор. Це особняк у Срібному Борі, відомий як будинок авторитету Сільвестра", - зазначив співрозмовник.

арештНагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати ймовірний арешт генерала Сергія Суровікіна.

Раніше видання New York Times писало, що Сергій Суровікін, ймовірно, знав про плани Євгена Пригожина зчинити бунт у Росії.

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