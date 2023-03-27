"Досить, достатньо!": у Мережу потрапило відео, на якому Путін сам вказує підлеглим про допустиму відстань між ними

Користувачів соціальних мереж здивувало, як тоді Путін вільно ходив по незаконно захопленому Маріуполю під час нещодавньої поїздки.

У Мережі з'явилися кадри, на яких російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі вказує підлеглому, наскільки близько він може сісти біля нього.

Відповідне відео поширюють у телеграм-каналах.

На кадрах видно славнозвісний довгий стіл Путіна. Один із "слуг" російського злочинця, який прийшов до нього на зустріч, взяв стілець і тягне його ближче до Путіна, запитуючи його, на якій відстані можна поставити стілець. Путін, встановши для себе допустиму відстань для розмови, говорить: "Досить, достатньо!". Тоді російський посадовець ставить стілець і сідає на нього.

Користувачів соціальних мереж здивувало, як тоді Путін вільно ходив по незаконно захопленому Маріуполю та спілкувався нібито із жителями українського міста під час своєї нещодавньої поїздки.

Нагадаємо, політтехнолог Борис Тізенгаузен вважає, що під час рандеву до Маріуполя був несправжній Путін. Свою думку агрументував тим, що біля диктатора практично не було охорони, а також те, що він вільно поводився.

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