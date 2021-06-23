Досить пройти повз: вчений заявив, що COVID-штамом з Індії можна заразитися без контакту з носієм

Досить пройти повз: вчений заявив, що COVID-штамом з Індії можна заразитися без контакту з носієм

COVID-штам "Delta Plus" зафіксували вже у 9 країнах світу.

Новий штам COVID-19 "Delta Plus", вперше виявлений в Індії, є "надзвичайно заразним" і передається, навіть якщо просто пройти без маски повз пацієнта-носія.

Про це із посиланням на директора Всеіндійського інституту медичних наук Рандіпа Гулера повідомляє India Today.

Індійський уряд занепокоєний здатністю "Delta Plus" "вислизати" від імунітету та залишатися стійким до моноклональних антитіл.

Водночас, каже вчений, протиепідемічні заходи, які застосовують для боротьби зі звичайним коронавірусом, є ефективними проти нового штаму.



"Це вивчається Індійським Консорціумом з геноміки SARS-CoV-2, мережею лабораторій, що займається секвенуванням генома в Індії, і ми дізнаємося, чи ефективні вакцини проти цього варіанту", - вказав Гулер.

За його словами, наступні 6-8 тижнів матимуть вирішальне значення для країни і визначать необхідність введення нового локдауну.

Дослідник додав, що COVID-вакцини Covishield від AstraZeneca і Covaxin, розроблена Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою медичних досліджень, вже "скорочують кількість госпіталізацій навіть в разі варіанту Delta", який переважає в Індії.

Нагадаємо, що підвид "індійського" штаму коронавірусу "Дельта плюс" зафіксували вже у 9 країнах світу, зокрема, він поширився у Великій Британії, США, Японії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

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