"Досить вже": в Гренландії обурені заявами Трампа про анексію острова

Премʼєр Гренландії заявив, що не може погодитись із заявою Трампа.

Виконувач обовʼязків глави уряду Гренландії Муте Егеде заявив, що після останніх заяв президента США Дональда Трампа він ініціює зустріч лідерів партій острова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що він допускає анексію Гренландії, оскільки "це потрібно для міжнародної безпеки".

Премʼєр Гренландії заявив, що не може погодитись із заявою Трампа, тому як чинний глава уряду попросив скликати лідерів партій якнайшвидше.

"Тому що цього разу ми повинні загострити наше неприйняття Трампа. Ми не повинні дозволяти, щоб до нас далі ставилися з неповагою. Досить вже", – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп допустив анексію Гренландії в розмові з генсеком НАТО.

Ми раніше інформували, що на парламентських виборах у Гренландії перемогла партія, що підтримує незалежність.

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