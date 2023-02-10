Дослідники назвали країни, де можна найкраще пережити ядерний Апокаліпсис

У разі глобальної катастрофи на кшталт ядерної війни, виверження супервулкану чи удару астероїда найбільші шанси вижити та відновити людство мають мешканці острівних держав, серед яких, насамперед, - Австралія та Нова Зеландія.

Таке дослідження опубліковане в журналі Risk Analysis.

За словами дослідників, Австралія, Нова Зеландія, Ісландія, Соломонові Острови та Вануату будуть здатні і за таких умов виробляти достатньо продовольства, щоб населення цих держав вижило. Вони також додали, що “ймовірно, будуть осередки тих, хто вижив, по всій планеті, навіть за найважчого сценарію”.

Автори дослідження порівняли 38 острівних країн за 13 факторами, які, на їхню думку, можуть передбачити успіх постапокаліптичного виживання, включаючи виробництво їжі, самозабезпечення енергією, виробництво та вплив катастрофи на клімат.

Австралія та Нова Зеландія, які є потужними виробниками сільськогосподарської продукції та розташовані подалі від ймовірних місць ядерних опадів, які передбачаються насамперед у північній півкулі, опинилися угорі цього рейтингу. Причому Австралія показала найкращі результати загалом.

Плюсами Австралії є відносно хороша інфраструктура, величезний надлишок енергії, високий рівень безпеки охорони здоров’я та оборонний бюджет. Єдиний фактор, який діяв проти неї - відносно тісні військові зв’язки з Великою Британією та США, які збільшують ймовірність стати мішенню в ядерній війні.

Нова Зеландія демонструє перевагу завдяки своєму давньому без'ядерному статусу. Окрім того, ця держава стійка до різкого зниження глобальної температури, спричиненого періодом темряви, через близькість до океану. Також тут розвинута економіка експорту продовольства. Навіть за найгіршого сценарію – скорочення посівів на 61% під час тривалої ядерної зими – новозеландцям матимуть достатньо їжі.

Інші острівні країни змогли б виробляти достатньо їжі під час такої кризи, пишуть Вілсон і співавтор доктор Метт Бойд, але ймовірний крах промисловості та соціальної згуртованості ставлять під сумнів їх стійкість.

У Китаї, Росії та Сполучених Штатах виробництво продуктів харчування може впасти до 97% за моделями ядерної зими, тому тут будуть змушені покладатися на нові технології виробництва продуктів харчування.

Нагадаємо, що, незважаючи на заяви нинішніх президентів США та Росії про готовність продовжувати переговори щодо скорочення ядерних озброєнь, війна в Україні вкотре викликала побоювання щодо ядерного конфлікту. У новому дослідженні вчені з Університету Тасманії змоделювали життя планети у разі ядерної війни.

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