Дослідження виявило, що всі власники собак поділяються на категорії: деталі

Собаки все більше сприймаються як члени сім'ї і майже всім власникам подобається фізичний контакт зі своїм вихованцем.

Дослідники з Університету Етвеша Лоранда опитали 800 власників собак і виявили, що їх можна поділити на три окремі категорії.

Про це повідомило видання Daily Mail.

"Цікаво, що хоча ми й збирали дані з онлайн-груп, присвячених домашнім собакам, їх власники були різними", – пояснила Лора Джіллет, провідний автор дослідження.

Які категорії виявили дослідники:

"Приязні колеги". Такі власники собак бачити у своїх вихованцях колег і охоронців, але при цьому відчувають сильний емоційний зв'язок. Такі власники зазвичай тримають бордер-коллі, бельгійських вівчарок чи німецьких вівчарок.

"Батьки собак". Ці власники мають тісний зв'язок з тваринами. Вони не бачать у своїх вихованцях практичних функцій. Зазвичай це хазяїни таких порід як вижла, боксер або такса.

"Компаньйони". Ще одна категорія володільців собак, тримають їх переважно для спілкування. Однак цьому типу вдається зберігати з вихованцями емоційну дистанцію. Зазвичай це власники муді, англійських кокер-спанієлів або лабрадорів-ретріверів.

Загалом результати досліджень показали, що майже всім опитаним власникам дійсно подобається фізичний контакт зі своїм собакою (97,6%), "безумовна любов", яку їм дарує тварина (93,7%), а також вид і краса свого вихованця (88,4%). Однак близько чверті опитаних власників не отримали жодної користі від соціальної взаємодії, яку забезпечував їхній годованець, а от 36,3% воно дуже сподобалося.

Нагадаємо, що власник французького бульдога стверджує, що його вихованець помер під час польоту через те, що перелякався, коли його пересадили з першого класу до економ.

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