Досліджує проблеми роззброєння: син російського конструктора боєприпасів "Ланцет" працює в ООН у Швейцарії

Родина конструктора російських баражувальних боєприпасів "Ланцет" Олександра Захарова, який озброює армію окупантів, є власницею нерухомості у Великій Британії, а молодший син розробника — Лаврентій Захаров працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння.

Про це йдеться у розслідуванні видання "Важные истории".

Що відомо про сина конструктора БПЛА

Лаврентій Захаров є молодшим сином конструктора російських баражувальних боєприпасів "Ланцет" Олександра Захарова. Він працює в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у Швейцарії. Загалом за кордоном Лаврентій Захаров живе щонайменше від 2015 року. Закінчив британську школу, а також навчався в Університетському коледжі Лондона і Лондонській школі економіки.

За даними журналістів, наразі син Олександра Захарова є "фахівцем із роззброєння". Він почав працювати в UNIDIR у травні 2023 року. До цього він працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі.

На офіційному порталі UNIDIR зазначено, що Лаврентій є випускником програми зі звичайних озброєнь і боєприпасів.

"Основними дослідницькими інтересами Лаврентія є зміцнення управління зброєю та боєприпасами (SWAM), а також розмінування та гуманітарний доступ. Він розмовляє російською та англійською", — йдеться на сайті.

Нерухомість Захарових в елітному районі Лондона. Фото: "Важные истории"

Що відомо про британську нерухомість російського конструктора

Розслідування доводить, що родині Олександра Захарова належить нерухомість в елітному районі Лондона, а саме квартира за 1,5 млн фунтів стерлінгів, приблизно за кілометр від Біг-Бена і від Букінгемського палацу.

Нагадаємо,ще одне недавнє розслідування довело, що доньки очільника міноборони РФ Сергія Шойгу виявилися мільярдерками.

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