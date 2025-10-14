“Достатньо одного дзвінка”: Сікорський назвав найпростіший шлях до миру в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Для завершення повномасштабної війни в Україні достатньо лише одного телефонного дзвінка кремлівського диктатора Володимира Путіна до командувача російської армії Валерія Герасимова з наказом вивести війська. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції у Лондоні, зазначивши, що розв’язання конфлікту в Україні є простішим, ніж припинення війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє RMF24.

Умови для виведення військ та економічний тиск

Радослав Сікорський підкреслив, що ймовірність такого кроку з боку російського лідера зростає пропорційно до погіршення ситуації в економіці РФ.

«Україна показала, що вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Путін [війну — ред.] не виграє. Все, що потрібно, це показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, а також реалізація наших західних санкцій на російську нафту, газ і технології», — наголосив Сікорський.

Заклик до НАТО: захист від дронів

У відповідь на запитання, що саме НАТО повинно зробити для захисту Європи від дронів, які порушують повітряний простір країн-членів Альянсу, очільник польської дипломатії наголосив на необхідності комплексного підходу.

«Нам потрібні як електронні, так і кінетичні засоби, щоб завадити цим смертоносним машинам досягти цілей. Ми повинні почати закуповувати дрони та системи, які оперують дронами. І ми повинні запровадити цей рівень захисту принаймні на нашому східному кордоні», — підкреслив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, ексміністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що пропозиції Європи щодо гарантій безпеки для України мають певну цінність, але самі по собі вони не здатні гарантувати безпеку держави. Понад 11 років війни довели: справжні гарантії безпеки — це ті, що реально змінюють ситуацію на полі бою. Щоб зробити російську агресію марною, США та Європа повинні вкладатися у можливості, які позбавляють, руйнують і паралізують армію РФ.