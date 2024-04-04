Доступ до місця обмежили: на території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.
У Молдові правоохоронці виявили уламки знищеного безпілотника з написом "Герань-2".
Про це повідомляє Прикордонна поліція Республіки Молдова.
Близько 14:15 4 квітня, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2".
Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.
На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.
Раніше російський солдат показав, як український дрон-камікадзе добиває один із танків РФ на Донеччині. Ворожій машині не пощастило брати участь у штурмі вже знищеної колони російських військ.
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