Доступ до місця обмежили: на території Молдови виявили уламки російського дрона (фото)

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

У Молдові правоохоронці виявили уламки знищеного безпілотника з написом "Герань-2".

Про це повідомляє Прикордонна поліція Республіки Молдова.

Близько 14:15 4 квітня, недалеко від міста Етулія-Владічень Вулкенештьского району, були ідентифіковані фрагменти знищеного дрона з написом на крилі "Герань-2".

Фото: Прикордонна поліція Республіки Молдова

Фрагменти були знайдені приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

Фото: Прикордонна поліція Республіки Молдова

На місце негайно прибули компетентні органи, а доступ до місця, де було виявлено уламки дрона, було обмежено. Наразі уламки дрона аналізують фахівці.

Раніше російський солдат показав, як український дрон-камікадзе добиває один із танків РФ на Донеччині. Ворожій машині не пощастило брати участь у штурмі вже знищеної колони російських військ.

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