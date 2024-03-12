“Довбаний ідіот і небезпечний нарцис”: Де Ніро розніс Трампа і зробив гучну заяву про вибори у США (відео)

Роберт Де Ніро назвав Дональда Трампа “довбаним ідіотом” у своїх останніх коментарях на тлі їхньої публічної ворожнечі.

Про це пише Business Insider.

Де Ніро і Трамп вже кілька років перебувають у чварах після того, як актор розкритикував президентську виборчу кампанію Трампа в 2016 році і сказав, що хоче вдарити його в обличчя. Їхня ворожнеча знову розгорілася, коли Трамп розпочав передвиборчу кампанію на президентських виборах 2024 року.

У понеділковому епізоді “Jimmy Kimmel Live” (“Джиммі Кіммел в прямому ефірі!”) Де Ніро відповів на два пости Трампа в соціальних мережах про нього, де колишній президент заявив, що у Де Ніро “низький IQ”, а його акторська майстерність “значно знизилася”.

“Він такий такий тупий, — сказав Де Ніро. — Подивіться на безглузді речі, які він сказав. Він настільки тупий, що навіть не може сказати нічого розумного. Він довбаний ідіот”.

What I appreciate about Robert De Niro is that every time I see him he is cussing donald trump OUT. pic.twitter.com/kyGJRX93bd — Renee (@PettyLupone) March 12, 2024

Де Ніро закликав аудиторію проголосувати, щоб переконатися, що Трамп не буде переобраний на посаду президента пізніше цього року. Актор також сказав, що його бентежить, чому багато громадян США все ще довіряють Трампу.

“Я просто не розумію, як люди можуть на це купитися. Я просто не знаю. Це все певною мірою гра. Це все від невпевненості, — зазначив Де Ніро. — Він злісний нарцис. Він соціопсихопат”.

Актор додав: “Це так лякає і взагалі страшно, він небезпечний. Ми повинні позбутися його”.

Де Ніро також розкритикував членів Республіканської партії, які підтримали Трампа: “Ганьба, ганьба, ганьба тим республіканцям, у яких не вистачає нервів, яєць, щоб піти проти нього. Що вони скажуть своїм дітям? Що вони скажуть своїм онукам? Він як відвертий довбаний злочинець”.

Де Ніро — не єдина голлівудська зірка, на яку спрямовані нещодавні просторікування Трампа в соціальних мережах. Колишній президент, статки якого оцінюються в 2,5 мільярда доларів, провів вечір неділі, висміюючи церемонію вручення “Оскара” і ведучого заходу Кіммела в ефірі телеканалу Truth Social.

“Дуже погане політкоректне шоу сьогодні ввечері, і протягом багатьох років — роз'єднане, нудне і дуже несправедливе”, — написав Трамп про церемонію.

“Чи був коли-небудь гірший ведучий, ніж Джиммі Кіммел на “Оскарі”, — написав Трамп в іншому дописі.

Наприкінці церемонії Кіммел прочитав пост Трампа і сказав: “Дякую, президенте Трамп. Дякую, що дивилися. Я здивований, що ви все ще сидите у в'язниці, хіба не минув ваш термін?”.

Проти Трампа порушено кілька цивільних позовів і чотири кримінальні справи, три з яких пов'язані з президентськими виборами 2016 і 2020 років.

Відомо, що Трамп витратив понад 52 мільйони доларів зі своїх донорських коштів на судові витрати. Хоча багато прихильників Трампа пожертвували гроші на його президентську кампанію, лише близько 861 000 доларів було витрачено на юридичні фірми, що працюють над політичними питаннями. Майже 40 мільйонів доларів було витрачено на особисті юридичні проблеми.

Нагадаємо, минулого місяця нью-йоркський суддя Артур Енґорон виніс рішення проти Трампа в одній з цивільних справ про шахрайство, заборонивши йому керувати будь-якою нью-йоркською корпорацією протягом трьох років і зобов'язавши колишнього президента виплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів, який буде зростати через щоденні відсотки. Трамп планує оскаржити це рішення.

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