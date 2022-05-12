Доведеться сплатити ще й відсотки: у Польщі попередили українців, які отримують фінансову допомогу і хочуть їхати додому

Українців у Польщі, яким виплачують щомісячну допомогу на дітей, попередили про можливість втрати фінансової допомоги, у разі виїзду із країни.
У Польщі біженці з України мають змогу оформити грошову допомогу на дітей у межах програми "500+" або "Сімейний капітал опікунчий".
Про це повідомляє wroclife.pl.
Гроші виплачують біженцям з України лише в період, коли ті перебувають зі своїми дітьми в Польщі. Якщо виїхати з країни на понад один місяць, то права на всі грошові допомоги будуть втрачені.
Якщо громадяни вже отримують кошти або подали заявку на їхнє отримання, але вирішили виїхати з Польщі, то про свій виїзд треба повідомити ZUS. Там попередили: якщо цього не зробити, то всі отримані після виїзду грошові допомоги доведеться повернути та ще й з відсотками.
"Коли іноземець, який отримує від нас гроші, не повідомить про виїзд з Польщі, йому доведеться повернути неправомірно отримані кошти з відсотками. ZUS має доступ до різних державних реєстрів. Це, наприклад, освітня інформаційна система, центральний реєстр застрахованих осіб. У разі потреби ми зможемо використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба!, - сказала речниця відділу ZUS в Нижньосілезькому воєводстві Івона Ковальська-Матіс.
Це стосується як тих, хто повертається в Україну, так і тих, хто має намір переїхати в іншу країну, наприклад, на захід.
Повідомити ZUS про виїзд з Польщі можна таким чином:
- звернутись до відділення ZUS за місцем проживання та подати письмову паперову заяву.
- подати онлайн заявку - увійшовши до свого акаунту на порталі PUE ZUS і написавши загального листа POG.
Нагадаємо, для українців у Польщі створили сайт для реєстрації на навчання чи пошуку роботи в університетах.
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