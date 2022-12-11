Доведеться затягнути паски: названо суму, яку РФ планує витратити на війну у 2023 році

Державний бюджет Росії на 2023 рік є занадто оптимістичним і не відповідає витратам на війну проти України. Тому фінансування інших сфер країни-терористки, ймовірно, зменшать.

Про це повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Британська розвідка нагадала, що 5 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет Росії на 2023 рік, у якому 30% закладено на армію та силові структури.

Так, країна-терористка виділила на оборону, безпеку і правоохоронну діяльність понад 9 трильйонів рублів (143 мільярди доларів). За словами аналітиків, це значне збільшення порівняно з попередніми роками.

"Бюджет, схвалений Путіним, імовірно, занадто оптимістичний у своїх прогнозах щодо доходів і витрат у 2023 році. Тому Інші частини російського бюджету, ймовірно, будуть відчувати все більший тиск, щоб підтримати витрати на війну", - повідомляють в розвідці Британії.

Нагадаємо, в Росії обурилися через запровадження обмеження ціни на її нафту на рівні $60 за барель, про що 2 грудня домовились Євросоюз і країни G7.

Своєю чергою, видання Bloomberg відстежило падіння російської нафти в ціні. В останній тиждень листопада показники впали до 51,96 долара за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

Тим часом аналітики вважають, що витрати на мобілізацію Росії та вплив західних санкцій можуть призвести до провалу в прогнозах уряду щодо бюджету та виснаження резервів Москви до найнижчого рівня за останні роки.

Як виявилося, найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" через західні санкції вже почала розбирати літаки. З них знімають справні частини та переставляють на інші літаки.

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