Довелося робити ремонт: у США дикі єноти вторглись до спальні дівчини та влаштували там безлад

Довелося робити ремонт: у США дикі єноти вторглись до спальні дівчини та влаштували там безлад

Ремонт у кімнаті після них обійшовся в 4 тисячі доларів.

Дикі єноти увірвалися до спальні мешканки американського штату Флорида й влаштували в кімнаті повний розгардіяж.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Про це дівчина розказала в соцмережах. Написала, що була кілька днів у Нью-Йорку. А коли повернулася, застала в спальні енотиху і чотирьох її малюків. Найімовірніше, вони жили на даху і провалилися в дірку, яка утворилася в стелі. Зоозахисники приїхали й забрали тварин лише через добу. Ремонт після них обійшовся в чотири тисячі доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відео, на якому "заклинач єнотів" Джеймс Блеквуд підгодовує єнотів, які мешкають у навколишніх місцевих лісах, стало вірусним та набрало вже майже 20 млн переглядів. Чоловік щоночі годує тварин різними стравами та фільмує це, щоб потім викласти відео на свій ютуб-канал, який так і називається Raccoon Whisperer (заклинач єнотів).

Новини світу: дикі єноти вторглись до спальні жительки американського штату Флорида

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