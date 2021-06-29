Довелося робити ремонт: у США дикі єноти вторглись до спальні дівчини та влаштували там безлад

Ремонт у кімнаті після них обійшовся в 4 тисячі доларів.
Дикі єноти увірвалися до спальні мешканки американського штату Флорида й влаштували в кімнаті повний розгардіяж.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Про це дівчина розказала в соцмережах. Написала, що була кілька днів у Нью-Йорку. А коли повернулася, застала в спальні енотиху і чотирьох її малюків. Найімовірніше, вони жили на даху і провалилися в дірку, яка утворилася в стелі. Зоозахисники приїхали й забрали тварин лише через добу. Ремонт після них обійшовся в чотири тисячі доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відео, на якому "заклинач єнотів" Джеймс Блеквуд підгодовує єнотів, які мешкають у навколишніх місцевих лісах, стало вірусним та набрало вже майже 20 млн переглядів. Чоловік щоночі годує тварин різними стравами та фільмує це, щоб потім викласти відео на свій ютуб-канал, який так і називається Raccoon Whisperer (заклинач єнотів).