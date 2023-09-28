“Заручник” технологій: президент Південного Судану потрапив у конфуз на зустрічі з Путіним (відео)

Інцидент на завадив їм домовитися про співпрацю.

На публічній зустрічі президента Південного Судану Салви Киїра та кремлівського диктатора Володимира Путіна стався конфуз із навушником — Киїр довго не міг розібратися, як він кріпиться на вухо.

Про це йдеться у повідомленні російського пропагандистського видання News.ru.

Глава Кремля почав сміятися і жестами вчити політика, як правильно закріпити гарнітуру. Киїру це не допомогло, знадобилася допомога асистента.



Presiden Vladimir Putin dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit mengadakan pertemuan bilateral di Moskow. Pada awalnya, Kiir kesulitan dalam bersikap, dan Putin mencoba menunjukkan kepadanya cara yang benar untuk melakukannya. Akhirnya, dipasang dan pertemuan dimulai pic.twitter.com/iJEJOAceZS — привет Индонезия (@privetbro1) September 28, 2023

Примітно, що Путін під час розмови з головою Південного Судану постійно запинався й човгав ногою.

Також варто зазначити, що Киїр на зустріч із російським диктатором одягнув темний ковбойський капелюх, який знімати перед Путіним не став.

Однак за підсумками розмови вони заявили, що розвиватимуть співпрацю між країнами.

Ще один конфуз

Випадок з навушниками — не перший конфуз, який стався з главою Південного Судану. Минулого року він публічно обмочився під звуки національного гімну. Захід, на якому стався незручний інцидент, транслювався в прямому ефірі, повідомляє Sahara Reporters.

Оскільки подія транслювалася в прямому ефірі по телебаченню, нічого не можна було зробити, щоб виправити незручну ситуацію.

За даними ЗМІ, вважається, що 71-річний президент страждає від інфекції сечовивідних шляхів, яка часто зустрічається у літніх чоловіків.

Згодом стало відомо, що шістьох журналістів затримали через це відео. Про це повідомило Reuters із посиланням на національну спілку журналістів.

Нагадаємо, під час демонстрації главі міноборони РФ Сергію Шойгу нових російських ракет в одного зі зразків “відвалилася” боєголовка.

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