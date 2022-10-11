Довгоочікувана новина для українців: Піонтковський заявив, що розпад Росії уже розпочався

На думку Піонтковського, найстрашніша небезпека для Російської Федерації під час розпаду - це Далекий Схід, бо на нього має плани Китай.

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що розпад Російської Федерації уже розпочався, далі відбуватиметься все за інерцією.

Таку заяву Піонковський озвучив в ефірі "1+1" в рамках національного телемарафону "Єдині новини".

"Кадиров у кожній своїй заяві, між іншим, підкреслює, що він не якийсь там губернатор маленького регіону, а керівник "незалежної" держави Ічкерії і що він перебуває у конфедерації з Росією та в особистій унії з Путіним. Путін програв війну Чечні. І він домовився сплачувати велику фінансову дань Кадирову, а він за це формально декларує перебування у складі РФ і, крім цього, участь у воєнних авантюрах Путіна. Його (Путіна - ред.) ненавидять всі силовики. Як він відійде від влади, Кадиров разом з армією повернеться до Чечні і буде захищатися від РФ. Процес розпаду розпочався, а далі уже буде за інерцією - інші кавказькі регіони", - зазначив він.

Втім, на думку Піонтковського, найстрашніша небезпека для Російської Федерації під час розпаду - це Далекий Схід. Китайський лідер, за словами експерта, із радістю забере собі ці землі.

"Найстрашніша небезпека для Росії - це Далекий Схід, де лідер Китаю спостерігає за ситуацією. Він же підштовхнув Путіна на цю війну, бо за будь-якого результату президент КНР вигравав. Якби Україна не встояла, Америка не надала жодної військової допомоги Україні, то це було би такою ганьбою США, що фактично вони б зникли як світова держава. І президент Китаю за 2 тижні взяв би Тайвань, ніхто б його не захищав. Якщо виграє Америка, в Росії розпочнеться розпад, під час якого китайці реалізують свою давню національну мрію - повернути свої землі до складу РФ", - підсумував він.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що лідер КНР має плани на російські землі. Китай ставиться до Росії, як до свого васала, і якщо в РФ почнуться процеси розпаду, Пекін буде зацікавлений створити на її землях кілька маріонеткових держав.

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