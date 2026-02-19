Довічне за воєнний стан: суд ухвалив вирок експрезиденту Південної Кореї

Юн Сок Йоль / © Associated Press

Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до довічного ув’язнення за короткочасне запровадження воєнного стану 2024 року, що стало кульмінацією найбільшої політичної кризи в країні. Вирок виявився м’якшим за смертну кару, яку вимагала прокуратура на заключному слуханні в січні.

Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Суд ухвалив вирок у справі у четвер, 19 лютого. Центральний районний суд Сеула визнав Юна винним у керівництві повстанням під час запровадження воєнного стану. Водночас рішення про засудження до довічного ув’язнення є м’якшим, аніж смертна кара, якої вимагала прокуратура.

Видання зазначає, що суд чітко дав зрозуміти, що наказ про воєнний стан рівносильний повстанню, оскільки колишній президент намагався паралізувати роботу Національних зборів, відправивши війська до парламентського комплексу.

Що передувало

3 грудня 2024 року Юн Сук Йоль заявив, що у країні запровадили воєнний стан. Він звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності, що передбачає повстання».

Після цього в країні заборонили будь-яку політичну діяльність, протести, а під контролем влади опинилися усі ЗМІ. Окрім того, будівлю парламенту заблокували, там перебували військові.

Наказ про запровадження воєнного стану було скасовано протягом трьох годин, після того, як 190 із 300 депутатів Національних зборів зібралися в залі і одноголосно проголосували за це. У підсумку Юн скасував воєнний стан приблизно через шість годин після його оголошення.

Йоль вибачився за своє рішення, заявивши, що на цей крок його штовхнув «відчай».

Згодом президенту оголосили імпічмент і звинуватили в держзраді. У січні 2025 року суд у Сеулі заарештував Юн Сок Йоля.