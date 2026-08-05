Довідки про захист у Польщі анулюють: що потрібно встигнути українцям

Українці в Польщі / © Укрінформ

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Із 5 березня 2026 року Управління у справах іноземців Польщі більше не видає довідки, які підтверджують надання тимчасового захисту. Для українців основним підтвердженням такого статусу тепер є номер PESEL із позначкою UKR.

Деталі розповіли на порталі InPoland.

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Українці, які прибули до Польщі після початку повномасштабної війни та потребують тимчасового захисту, мають оформити PESEL UKR. Власники цього номера також можуть завантажити на мобільний пристрій електронний документ, який підтверджує право на проживання.

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Довідки про тимчасовий захист, які голова Управління у справах іноземців видав до 5 березня 2026 року, залишатимуться чинними до 4 березня 2027-го. Окремо поновлювати їх не потрібно.

До завершення строку дії довідки її власник може подати заяву на отримання PESEL UKR, не виїжджаючи з Польщі та не перетинаючи кордон повторно.

Після оформлення PESEL UKR раніше видану довідку анулюють.

Що буде з правом на роботу

Власники чинних довідок про тимчасовий захист зберігають вільний доступ до польського ринку праці.

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Водночас роботодавець, який приймає на роботу такого іноземця, має протягом семи днів повідомити про це районне управління праці. Повідомлення подають в електронному вигляді через систему praca.gov.pl.

За позицією Управління у справах іноземців, якщо людина з такою довідкою почала працювати до 5 березня 2026 року, подавати повідомлення щодо цієї роботи не потрібно. Однак обов’язок виникне після працевлаштування на нове місце.

Українські біженці в Європі: останні новини

У Польщі з 1 січня 2027 року зміняться правила медичного оцінювання людей, які претендують на пенсії по інвалідності та інші виплати від Установи соціального страхування ZUS. Заявників зможуть направляти на додаткові обстеження, консультації фахівців, а в окремих випадках — на спостереження у лікарні.

Частина змін до польського законодавства вже набула чинності, деякі положення запрацюють восени 2026 року, а нові правила медичної сертифікації — на початку 2027-го.

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Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Польщі заявили, що українським чоловікам призовного віку не заборонятимуть в’їзд до країни. Проте польські прикордонники офіційно фіксуватимуть перетин кордону — за допомогою штампа або окремого підтвердження.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі Мацея Дущика, українці, які підлягають мобілізації, зможуть в’їжджати до Польщі, однак не матимуть права звертатися по міжнародний захист.

Крім того, у ЄС набули чинності нові умови надання тимчасового захисту українцям. Вони стосуються нових заявників, які мають військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

Держави Євросоюзу зможуть вимагати документи або інші докази законності виїзду з України та виконання військових обов’язків. За відсутності таких підтверджень заявнику можуть відмовити у тимчасовому захисті.

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