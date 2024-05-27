Довірився сестрі і виграв: як 18-річний хлопець отримав мільйон доларів – подробиці (фото)

Джейлен Маклін – 18-річний хлопець із США виграв у лотерею один мільйон доларів завдяки сестрі, яка обрала щасливий білет.

Про це пише UPI.

Джейлен Маклін вже поділився, що планує витратити частину виграшу на автомобіль Audi. Також він розповів, що довірив вибір лотерейного білета своїй сестрі. Згодом вони дізналися про виграш.

18-річний хлопець із США виграв у лотерею один мільйон доларів Фото: upi

"Я – найщасливіша людина у всесвіті. Скільки 18-річних виграють щось подібне?", – каже юнак.

Нагадаємо, що раінше американка виграла у лотерею 50 тисяч доларів завдяки особливій схемі, а саме постійному використанню номерних знаків.

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