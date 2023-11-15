Доволі складний елемент підготовки: Ігнат про нову тактику росіян у повітрі

Окупанти в повітрі можуть відпрацьовувати нові тактичні елементи - зокрема, дозаправку.
Тактика російських окупантів дозаправляти винищувачі в повітрі може впливати на тривалість повітряних тривог в нашій державі. Проте росіяни можуть і відпрацьовувати елементи підготовки пілотів.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Тактика дозаправки... можливо, збільшують тривалість (польотів), можливо, відпрацьовують отакі елементи підготовки пілотів... Як воно відбувається: добувається шланг, під напором пальне потрапляє з одного літака в інший, це доволі такий складний елемент підготовки... Щодо тактики, ми бачимо постійну активність авіації. Багато застосовують вони авіаційного озброєння зараз: ракети Х-59, Х-35, Х-31, а також і керовані авіабомби. Це те, що летить багато, і те, що доставляє серйозну шкоду нашій передовій. От власне мусимо з цим боротися. З цим боротися ми знаємо як – F-16... Чекаємо з нетерпінням, поки льотчики здобудуть ті знання", - розповів Ігнат.
Нагадаємо, що ворог вчиться дозаправляти винищувачі в повітрі.
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