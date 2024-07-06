Довоювались, людей вижили із села: мешканець Бєлгородщини пожалівся на "СВО"

Житель Бєлгородської області РФ показав нові досягнення так званої "СВО" та окупаційної армії РФ – як виглядає село Безімено, розташоване неподалік кордону з Україною.

Відео опублікував український журналіст Денис Казанський.

Так, до початку вторгнення РФ в Україну в Безімено проживало близько 1000 осіб, але внаслідок дій окупантів наразі цього села фактично не існує.

"Зараз я показуватиму, що коїться у нас у селі, як нас захищають. Пустеля... Випалене село. Щодня палять по 6 шість будинків. Довоювалися. Людей вижили із села, залишилися одиниці… Вулиці немає – все горить синім полум'ям. Світла немає, трансформатор розбитий", - пожалівся на відео росіянин.

Нагадаємо, на Донеччині окупанти відбирають у людей житло – документ.

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