"Доїдає запаси рису та макаронів": у поваленого президента Нігеру закінчується їжа

За словами доньки президента африканського країни, де стався військовий переворот, її батько схуднув на 5 кілограмів за понад два тижні.

Світова спільнота стурбована станом 63-річного президента Нігеру Мохамеда Базума, якого вже понад два тижні після військового перевороту хунта утримує під домашнім арештом у президентській резиденції разом із дружиною та сином. ООН та ЄС заявили про “погіршення умов” утримання, оскільки бранцям відмовляють в електриці, продуктах харчування та медичній допомозі.

В інтерв'ю The Guardian 34-річна донька президента Зазія Базум, яку державний переворот застав у відпустці у Франції, підтвердила, що її сім’ї практично нічого їсти.

“Вони більше не можуть користуватися їжею, яка була у них у холодильнику. У них немає м'яса чи свіжих овочів, залишилися лише такі продукти, як рис та макарони. Це все, що вони зараз їдять, і це небезпечно для їхнього здоров'я. У них навіть немає чистої води для пиття, а газ для приготування їжі скоро закінчиться. Не уявляю, чим вони далі харчуватимуться, адже до них нікого не пускають”, - розповіла вона журналістам.

За словами доньки президента, її батько та мати схудли кожен приблизно на п'ять кг, а 22-річний брат Салем, якого утримують разом із батьками, – на 10 кг.

“Стан моєї родини дуже важкий. Вони залишаються у темряві, в будинку дуже спекотно. Вони навіть не можуть вийти надвір. На батька тиснуть, щоб він підписав заяву про відставку. Це справжнє катування”, - стверджує Зазія Базум.

Донька політика сумнівається, що військові заколотники звільнять її батька.

“Можливо, вони відпустять мого брата і мою матір, але я не думаю, що вони випустять мого батька. Вони знають, що якщо вони відпустять його, то знайдуться люди, які його підтримають”, - сказала Зазія Базум.

Що відбувається в Нігері

У Нігері 26 липня бійці нацгвардії влаштували державний переворот: заблокували президента країни Мохамеда Базума у його резиденції та заявили про повалення його влади.

28 липня генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру.

30 липня у Нігері тисячі прихильників хунти влаштували марш вулицями столиці до посольства Франції, розмахуючи прапорами Росії та скандуючи ім’я її президента Володимира Путіна.

Президент Нігеру Мохамед Базум закликав світ допомогти відновити конституційний порядок у державі. Події, що відбуваються в країні, він назвав "ключовим моментом історії".

Регіональний блок ECOWAS (Економічне співтовариство країн Західної Африки) оголосив про можливу військову інтервенцію до Нігеру, щоб відновити конституційний порядок.

Хунта Нігеру відкинула будь-які спроби дипломатичного вирішення проблеми, а сусідні Малі та Буркіна-Фасо, які самі стали жертвами військових переворотів і очолювані генералами, оголосили, що підтримують нову адміністрацію в Ніамеї та будуть боротися разом з нею, якщо буде іноземне втручання.

Військові в Нігері, які захопили владу в країні, також звернулися за підтримкою до російської ПВК "Вагнер".

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