Доїхати з Варшави до Києва стане простіше: як курсуватиме новий рейс

З Варшави до Києва планують запустити ще один щоденний поїзд / © t.me/UkrzalInfo

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Польська залізнична компанія PKP Intercity планує запустити новий щоденний пасажирський потяг сполученням Варшава Заходня — Київ Пасажирський вже у грудні 2026 року. Цей крок спрямований на задоволення попиту пасажирів та розширення міжнародних маршрутів між країнами.

Про це повідомив польський галузевий портал Kolejowy Portal.

Згідно з планами, нова послуга надаватиметься протягом п’яти років до грудня 2031 року. На території Польщі поїзд буде доступний винятково для міжнародних поїздок без можливості внутрішнього курсування.

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Розклад руху та зупинки

У напрямку української столиці потяг вирушатиме зі станції Варшава Заходня о 18:46 за місцевим часом. На своєму шляху він робитиме зупинки на кількох станціях, серед яких Варшава Центральна та Люблін Головний. До прикордонного Дорогуська склад прибуватиме о 22:00, а відправлення далі заплановане на 23:10.

У зворотному напрямку з Києва рейс приїжджатиме до Дорогуська о 4:40 ранку. Кінцевої станції Варшава Заходня пасажири діставатимуться о 9:14. Польські зупинки в бік України працюватимуть лише на посадку, а на зворотному шляху винятково на висадку людей.

Офіційна процедура погодження

Після подання документів від PKP Intercity польське відомство розпочало офіційну процедуру розгляду. Вона чітко регламентована чинними правилами щодо запуску нових пасажирських залізничних перевезень.

Наразі триває обов’язковий місячний термін для подання заявок на проведення перевірки економічної рівноваги. Він відраховується індивідуально з моменту отримання зацікавленими сторонами відкритої версії повідомлення.

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Проблеми та виклики залізничних перевезень

Наприкінці червня польська державна компанія PKP Intercity була змушена скасувати низку популярних рейсів між великими містами та курортами через аномальну спеку. Екстремальні погодні умови призвели до масових несправностей тягової мережі, що змусило внести екстрені зміни в розклад. Представники компанії запевнили, що пішли на цей крок винятково для безпеки пасажирів і дозволили повертати квитки без жодних комісій.

Тим часом в Україні фіксується шалений попит на залізничні квитки, що спровокувало серйозний дефіцит місць на ключових внутрішніх рейсах. В Укрзалізниці пояснили, що найгарячішим залишається маршрут між Києвом та Львовом, де попит втричі перевищує реальну пропозицію. Для врегулювання ситуації залізничники оперативно перерозподіляють вагони з менш завантажених напрямків та намагаються додавати поїзди на вихідні.

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