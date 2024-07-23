Дозвіл бити по території РФ: Сікорський зробив потужну заяву

Політик наголосив, що потрібно захистити українські медичні заклади.

Українським Збройним силам надати дозвіл використовувати надану Заходом зброю для ударів по аеродромах на території Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомила пресслужба МЗС у Twitter.

Польський міністр заявив, що очільники МЗС країн Євросоюзу вперше зібралися після ракетного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Сікорський наголосив, що потрібно захистити українські медичні заклади від ворога. Саме тому він закликав своїх колег зняти обмеження для України на використання далекобійних ракет.

Очільник МЗС Польщі заявив, що варто запобігти подібним атакам країни-агресорки у майбутньому. Це можна зробити за допомогою ударів по російських стратегічних бомбардувальниках та аеродромах.

"Я вважаю, що це, безумовно, буде самообороною, яка дозволена міжнародним правом. Захист дитячих онкологічних лікарень - це не ескалація", - наголосив Радослав Сікорський.

Нагадаємо, в Латвії також зробили заяву про удари України по території РФ. Очільниця МЗС Байба Браже вважає, що варто дозволити бити по тих регіонах, де ворожа російська авіація підіймається у повітря для атак по українських містах.

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