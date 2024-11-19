Дозвіл бити по території РФ: The Guardian пояснило, як це вплине на перебіг війни

Україна зможе бити по військовим об'єктам в Росії на відстані до 300 км від лінії фронту

Президент США Джо Байден ухвалив рішення дозволити Україні використовувати американські балістичні ракети Atacms для атак на цілі на території Росії, зокрема в районі Курська. Офіційні особи у Вашингтоні повідомили, що ці ракети можуть бути застосовані в межах цієї території, хоча до інавгурації Дональда Трампа можливе їх розміщення в інших районах.

Про це повідомило видання The Guardian.

Що таке ракети Atacms і чому вони важливі для України

Atacms, розроблені компанією Lockheed Martin, здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Вони є балістичними ракетами, що літають високо в атмосфері, що дозволяє уникати більшості систем протиповітряної оборони. Спочатку розроблені для знищення радянських цілей під час Холодної війни, ці ракети вже використовуються Україною, однак тільки по цілях на окупованих територіях.

Чому змінилася позиція адміністрації Байдена

Адміністрація Джо Байдена змінила свою позицію щодо дозволу на удари по цілях у Росії з використанням ракет Atacms, зважаючи на нові обставини на полі бою. Спочатку США відмовлялися надавати Києву дозвіл бити по території Росії, побоюючись ескалації конфлікту. Байден наголошував на необхідності уникнути прямого військового зіткнення з Росією.

Україна активно лобіювала отримання дозволу на використання Atacms, вказуючи на необхідність ударів по стратегічних цілях на території ворога, щоб послабити російські сили. Водночас обраний президент Дональд Трамп, який заявив про намір якнайшвидше припинити війну в Україні, спровокував додаткові побоювання в Києві та серед його міжнародних союзників, що це може призвести до серйозних переваг для Росії на полі бою.

"Однак тепер це рішення виправдовують як відповідь на присутність північнокорейських військ, які воюють разом з російськими силами. Минулого місяця Пхеньян направив приблизно 10 000 військових до Росії для участі у війні в Україні. Є побоювання, що можуть бути відправлені ще десятки тисяч", - йдеться в статті.

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Який вплив матиме дозвіл

Дозвіл бити по території Росії надасть Києву можливість вражати важливі військові об'єкти на відстані до 300 км від лінії фронту. Ракети можуть бити російські склади боєприпасів, лінії постачання та військові бази.

"З огляду на інавгурацію Трампа в січні, цей крок може стати способом посилити позиції України у військовій сфері, перш ніж її змусять розпочати мирні переговори. Це також може мати психологічний вплив, піднімаючи моральний дух в Україні у важкий період", - йдеться в статті.

The Guardian зазначило, що Москва за підтримки сил Північної Кореї може незабаром розпочати великий наступ, щоб повернути Курськ.

Нагадаємо, експерт заявив, що ефективне застосування ATACMS може вплинути на рішення Кім Чен Ина відправляти війська до РФ.

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