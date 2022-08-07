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Дозвіл на вихід з українських портів отримали 4 судна з продовольством - ООН

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Дозвіл на вихід з українських портів отримали 4 судна з продовольством - ООН

Фото: Центр новин ООН

З України 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн кукурудзи, борошна та олії.

Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю, 7 серпня, для чотирьох суден з продовольством.

Про це повідомили у пресслужбі ООН.

У повідомленні йдеться, що чотири судна відпливають з Чорноморська і Одеси з 161 084 тоннами продовольства. 

Зокрема, суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи, судно MV STAR HELENA транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна, а судно MV Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії. 

Всі кораблі оглянуть в Туреччині.

Окрім того, суховантаж MV OSPREY S, який стоїть на якорі поблизу Стамбула, отримав дозвіл прибути в порт Чорноморська.

Нагадаємо, другий зерновий караван вирушив з українських портів вранці 5 серпня

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Дата публікації
Перегляди
323
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