Дозвіл на вихід з українських портів отримали 4 судна з продовольством - ООН

З України 7 серпня буде експортовано понад 160 тисяч тонн кукурудзи, борошна та олії.

Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю, 7 серпня, для чотирьох суден з продовольством.

Про це повідомили у пресслужбі ООН.

У повідомленні йдеться, що чотири судна відпливають з Чорноморська і Одеси з 161 084 тоннами продовольства.

Зокрема, суховантажі MV GLORY і MV RIVA WIND везуть до Туреччини понад 100 тисяч тонн кукурудзи, судно MV STAR HELENA транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна, а судно MV Mustafa NECATI доставить до Італії 6 тисяч тонн соняшникової олії.

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Всі кораблі оглянуть в Туреччині.

Окрім того, суховантаж MV OSPREY S, який стоїть на якорі поблизу Стамбула, отримав дозвіл прибути в порт Чорноморська.

Нагадаємо, другий зерновий караван вирушив з українських портів вранці 5 серпня.

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