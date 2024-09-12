Дозвіл Україні бити вглиб РФ далекобійною зброєю: що заважає Байдену ухвалити рішення — NYT

Коли йдеться про боротьбу з керованими авіабомбами, американські офіційні особи та експерти заявляють, що Україні необхідно буде наносити удари глибоко вглиб Росії з використанням винищувачів і наземних повітряних систем - майже всі з яких потребуватимуть схвалення Заходу.

На тлі коливання президента США Джо Байдена щодо надання дозволу Україні бити вглиб Росії далекобійною зброєю, є підстави вважати, що це питання буде розглянуто під час його зустрічі у Вашингтоні з прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером 13 вересня.

Про це пише The New York Times.

"Зараз далекобійні ракети можуть бути націлені на російські системи ППО, що загрожують українському флоту винищувачів. Сплеск застосування Росією керованих авіабомб надав нової гостроти давнім дебатам про те, чи слід Україні дозволити використовувати зброю від західних союзників для ударів по військових цілях у глибині території РФ. Україна протягом кількох місяців просила використовувати західну зброю великої дальності для ударів по військових об'єктах, які Росія використовує для запуску ракет і розміщення бойових літаків, що скидають бомби", — йдеться в публікації.

У США джерела видання заявили, що Британія і Франція, які надали Україні далекобійні ракети Storm Shadows/SCALP, ймовірно, чекають на схвалення американського лідера Джо Байдена.

Водночас президент США відчуває тиск з боку американських зовнішньополітичних кіл. Зокрема, високопоставлені американські військові планувальники більше не радять цього робити, додали у виданні.

"Зараз, схоже, Байден зважує, наскільки далеко вглиб Росії можна дозволити Україні використовувати ракети ATACMS, які Сполучені Штати вперше передали Києву торік... У травні Байден неохоче погодився дозволити Україні запустити ATACMS по Росії, щоб націлитися на військові бази, які використовували для атак на українське прикордонне місто Харків", — пише The New York Times.

Поки незрозуміло, чи буде Україна запускати F-16 на територію Росії, йдеться у виданні.

При цьому вказується, що, якщо F-16 перетнуть кордон, вони зможуть націлюватися і на російські літаки за допомогою американських ракет середньої дальності, відомих як AMRAAM, які Сполучені Штати вже відправили до України. Крім того, зазначається, що у Білому домі готові надати Україні й крилаті ракети повітряного базування JASSM, які можуть використовуватися з F-16.

Нагадаємо, військовий експерт Олександ Коваленко вважає, що надання Україні дозволу завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю серйозно вплине на кількість і потужність обстрілів з боку РФ.

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