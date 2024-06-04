Дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ: Шольц зробив несподівану заяву

Він наголосив, що таким чином Україна зможе захистити свої великі міста.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дозвіл союзниками Україні бити зброєю по військових цілях РФ, не призведе до ескалації.

Про це пише DW.

За його словами, рішення надати Києву право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з "друзями та союзниками" Німеччини.

При цьому він запевнив, що ніколи не дозволив би тиску на себе з метою переконати його ухвалити "неправильні та несвоєчасні рішення".

"Як сказав президент США - йдеться лише про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків", - заявив він.

Дозвіл бити по території РФ - що відомо

Нагадаємо, низка країн дозволили ЗСУ використовувати західну зброю для ураження цілей на території Росії.

Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

У відповідь речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мовляв Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

А російський політик та голова комітету з оборони РФ Андрій Картаполов пригрозив США через позицію щодо ударів по РФ.

Водночас Володимир Зеленський назвав рішення Вашингтона щодо використання наданої зброї "кроком вперед".

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