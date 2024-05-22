Дозвіл застосовувати західну зброю на території РФ: конгресмени США звернулися до очільника Пентагону

Конгресмени зазначили, що українці не можуть ефективно захищатися через політику адміністрації Байдена.

Американські конгресмени закликали надати дозвіл Україні застосовувати західну зброю на території РФ.

Про це свідчить відповідний лист розміщений на сторінці комітету з розвідки Палати представників США у мережі Х.

Конгресмени США звернулися до очільника Міноборони Ллойда Остіна, щоб Україна мала право використовувати західне озброєння для ударів по території Росії.

"Важливо, щоб адміністрація Байдена надала українському військовому керівництву можливість проводити повний спектр операцій, необхідних для відповіді на неспровокований напад Росії на їхню суверенну землю", – йдеться у листі.

Також конгресмени наголосили на необхідності збільшити кількість українських пілотів, які навчаються роботі на літаках F-16, а також посилити протиповітряну оборону України.

Тим часом видання NYT оцінило ситуацію в прикордонних областях. У повідомленні йдеться, що російські війська другий тиждень атакують прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області і вже захопили близько 40% його території. Ворог має на меті створити у прикордонні буферну зону та завадити ЗСУ бити артилерією по території РФ.