"Дозволить Путіну перегрупувати сили і перейти в наступ": у Британії заявили про недопустимість поганої мирної угоди з РФ

"Дозволить Путіну перегрупувати сили і перейти в наступ": у Британії заявили про недопустимість поганої мирної угоди з РФ

Трасс розповіла, що витрати Британії на оборону складають 2,3% ВВП.

Погано складена мирна угода між Україною і Росією дозволить російському диктатору Володимиру Путіну перегрупувати свої сили і перейти в наступ.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Journal du Dimanche.

"Україні потрібна чітка перемога", - заявила Ліз Трасс.

Вона наголосила, що світ не може дозволити собі ще одну Мінську угоду.

"Путін поводиться як жахливий диктатор. (...) Ми всі знаємо, що погано складена мирна угода дозволить Путіну перегрупувати свої сили і знову перейти в наступ", - заявила вона, відповідаючи на питання чи може Європа ще раз зіткнутися з компромісною угодою на подобі "Мюнхена".

Окрім цього Трасс повідомила про надходження зброї до України.

"Ми хочемо, щоб у цей вирішальний період війни до київської влади надійшла максимальна військова допомога, як у техніці, так і в підготовці, щоб українська армія могла вести контрнаступ проти Росії", - сказала вона.

Також Трасс розповіла про збільшення витрат на оборону у самій Британії.

"Ми повинні збільшити виробництво військової техніки. Це те, про що нещодавно нагадав виробникам галузі наш міністр оборони. Ця війна в Україні похитнула нашу безпеку в Європі та зробила світ небезпечнішим, що сприяло зростанню потреби в озброєнні в усіх куточках планети. Наприклад, Британія уклала виробничі партнерства з Польщею, Індією та Австралією. Ця війна в Україні має бути якомога коротшою, але ми повинні бути готові до того, що вона буде довгою. Саме тому цього тижня було життєво важливо, щоб союзники по НАТО взяли на себе зобов’язання надавати Києву довгострокову військову підтримку", - додала вона.

Нагадаємо, Німеччина з союзниками думає над гарантіями безпеки для України.

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