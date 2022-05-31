Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Драґі заявив, що великі країни - проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС

Дата публікації
Перегляди
3322
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Драґі заявив, що великі країни - проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС

Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що великі країни - проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС.

Він наголосив, що з великих держав Європейського союзу Україну підтримує тільки Італія

Про це Маріо Драґі сказав 31 травня під час прес-конференції, пише Аnsa. 

"Проти статусу кандидата заперечують майже всі великі країни ЄС, я б сказав, що всі, крім Італії. Статус кандидата наразі не передбачуваний через протидію цих країн", - сказав Маріо Драґі. 

Він також додав, що все ж рішення про надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС ухвалюватиме Європейська комісія, яка на думку Драгі, хоче бачити Україну в об'єднаній Європі. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував італійський телеканал Rete4 за скандальне інтерв’ю з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, в якому той порівняв Зеленського з Гітлером. 

Читайте також:

Президенти України та Словаччини зробили спільну заяву

Президенти України та Словаччини зробили спільну заяву
Наступна публікація