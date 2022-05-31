Драґі заявив, що великі країни - проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС

Драґі заявив, що великі країни - проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що великі країни - проти надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС.

Він наголосив, що з великих держав Європейського союзу Україну підтримує тільки Італія.

Про це Маріо Драґі сказав 31 травня під час прес-конференції, пише Аnsa.

"Проти статусу кандидата заперечують майже всі великі країни ЄС, я б сказав, що всі, крім Італії. Статус кандидата наразі не передбачуваний через протидію цих країн", - сказав Маріо Драґі.

Він також додав, що все ж рішення про надання Україні статусу кандидатки на вступ до ЄС ухвалюватиме Європейська комісія, яка на думку Драгі, хоче бачити Україну в об'єднаній Європі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував італійський телеканал Rete4 за скандальне інтерв’ю з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, в якому той порівняв Зеленського з Гітлером.

Читайте також: