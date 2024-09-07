"Драматична ескалація": у Байдена прокоментували передавання іранської балістики Росії

Вашингтон попереджав про посилення військових співпраці між Москвою та Тегераном з початку агресії проти України.

В адміністрації президент Сполучених Штатів прокоментували інформацію про те, що Іран передав свої балістичні ракети Росії для ударів по Україні.

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Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що це призведе до "драматичної ескалації", інформує Reuters.

Він зазначив, що Вашингтон попереджав про посилення військових співпраці між Москвою та Тегераном з початку повномасштабного вторгнення до України. У Байдена заявили, що стурбовані таким розвитком подій.

"Будь-яка передача іранськими балістичними ракетами Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - наголосив Саветт.

Інший чиновник з адміністрації президента США заявив, що Вашингтон уважно стежить за потенційним переміщенням ракет між Іраном та Росією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Ірану вже відправила до Росії балістичні ракети малої дальності.

Крім того, ми раніше інформували, що передані Росії іранські ракети Dezful зможуть дістати до будь-якої точки України.

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