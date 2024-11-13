Драматичні зміни в Україні після повернення Трампа: прогноз аналітиків The Hill

Можуть бути створені умови для того, щоб Трамп скоротив допомогу Україні.

Повернення Дональда Трампа на посаду президента США може призвести до драматичних змін в Україні, оскільки він давно демонструє прихильність до російського президента Путіна і зневажливо висловлюється про українського лідера Володимира Зеленського.

Таку думку висловили аналітики Роберт Гамільтон та Ден Перрі в колонці для американського видання The Hill.

За їхніми словами, попри розчарування української влади тим, що адміністрація Байдена встановила обмеження на використання американської зброї для ударів у відповідь по території Росії, “Трамп, швидше за все, буде набагато гіршим”.

“Можуть бути створені умови для того, щоб Трамп скоротив допомогу Україні, щоб підштовхнути Зеленського до переговорів з Росією. Колишні радники Трампа сформулювали такий план і повторили російський наратив про те, що розширення НАТО спровокує війну”, - йдеться у публікації.

Водночас аналітики нагадали, що інші колишні посадовці Трампа навпаки - запропонували більш рішучу підтримку Україні, зокрема скасування обмежень на використання Києвом американської зброї для ударів усередині Росії.

“Відмова від України може спровокувати землетрус у європейській політиці. ЄС зіткнеться з важким вибором: втрутитися, щоб заповнити порожнечу, залишену США, і швидко зміцнити власний захист і механізми допомоги Україні, або ризикнути, щоб російський експансіонізм залишився безконтрольним”, - вважають експерти.

При цьому автори публікації застерігають, що Путін може отримати зелене світло для подальшого розширення.

“Щоразу, коли він [президент РФ Володимир Путін] вважає, що зіткнувся із Заходом — як у Грузії в 2008 році, в Україні в 2014 і в Сирії в 2015 — він розпочинає масштабнішу війну протягом кількох років”, - наголошують аналітики.

Нагадаємо, у під час виборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського і звинуватив його у "брудних випадах". З іншого боку, тоді ж ексочільник Білого дому згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту. У тій ситуації, за словами Трампа, Зеленський був “ніби зі сталі”.

Що буде з допомогою Україні після перемоги Трампа? Блінкен домовляється у Брюсселі

Читайте також: