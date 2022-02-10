Драматичний ефект: як роки зловживання героїном кардинально змінили колись гламурну молоду матір (фото)

Жінку охрестили "піцафейсом", коли її фото з'явилося в списку "найбільш розшукуваних".

У Британії в 33-річної Шарлін МакКерроу після багатьох років зловживання героїну шкіра вкрилася плямами. У Мережі показали шокувальні фото того, як наркотики змінили колись гламурну молоду матір, яка уникала в'язниці, незважаючи на те, що її засудили за 75-й злочин.

Про це пише Metro.

Також читайте В Австралії виявили найбільшу в історії країни партію героїну

Шарлін МакКерроу, у якої через наркозалежність стала надто плямиста шкіра, торік охрестили "піцафейсом", коли її фото з'явилося в поліцейському списку "найбільш розшукуваних". Загалом, як вказується вона скоїла 75 злочинів.

Жінку затримали після того, як вона двадцять разів порушила наказ про кримінальну поведінку типу ASBO (CBO) і скоїла крадіжку з магазину, під час якої вона вкрала товарів на понад 1000 фунтів стерлінгів. Багато жертв Маккерроу були "залишені в страху", тому що вона вдавала, що має ніж, а працівники магазину подумали, що вона може нашкодити їм.

Крім того, у суді виявилося, що вона раніше нападала на пасажирів автобуса, нецензурно лаялася в ресторані і була причетна до викрадення мобільного телефону в 16-річної дівчини, якій під час цього процесу на голову вилили банку пива.

У 2013 році вона була ув'язнена на п'ять років і три місяці за поранення після того, як вона розбила пляшку пива в обличчя іншої жінки, залишивши її в шрамах на все життя і потребувало накладення 36 швів.

Також читайте Екскохана Меттью Перрі заявила, що актор змушував її вагітну ходити по героїн

Після звільнення вона ухилилася від умовно-дострокового та призначень нагляду, а в грудні 2020 року їй було накладено дворічний CBO за три правопорушення за крадіжки в магазині, два порушення громадського порядку та переслідування.

Цього тижня Маккерроу дали 20 місяців ув’язнення з відстрочкою на два роки за крадіжку та за 20 "навмисних і постійних порушень" антисуспільного наказу про злочинну поведінку (CBO). Зрештою суд ухвалив рішення, що замість відбуття 20-місячного терміну ув'язнення за ґратами Маккерроу помістять на дев'ятимісячну програму реабілітації від наркозалежності.

Жінка має лише одного сина, який з дитинства живе з бабусею. Шарлін, як зазначається, пережила важке дитинство, коли стала свідком домашнього насильства, а потім потрапила під опіку та покинула школу у віці 14 років.

Читайте також: