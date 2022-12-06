Дратував шум: пенсіонерка в лікарні двічі відключала від апартату ШВЛ сусідку по палаті

Жінка ледь не вбила свою сусідку по палаті через те, що її дратував звук увімкненого апарату ШВЛ.

У Німеччині заарештували 72-річну жінку, яка двічі відключала від апарату ШВЛ свою 79-річну сусідку по палаті. Все через те, що її дратував його звук.

Про це повідомляє АР.

Жінка ув'язнили за підозрою в спробі ненавмисного вбивства.

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У заяві поліції та прокуратури йдеться, що підозрювана вимкнула апарат штучної вентиляції легенів 79-річної сусідки по палаті, незважаючи на те, що персонал сказав, що він життєво важливий для пацієнтки.

Повідомляється, що після цього потрепілу довелося реанімувати, і хоча її життю нічого не загрожує, вона все ще потребує інтенсивної терапії.

Підозрювана була доправлена до суду, звідки потім її перевезли до в'язниці.

Нагадаємо, що на Тернопільщині чоловік за спілкування з дівчиною заплатив 165 тисяч грн. Вона обіцяла надіслати йому інтимні знімки, але так і не надіслала.

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