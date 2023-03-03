"ДРГ" у Брянській області: експерт розповів, для кого і з якою метою Кремль організував "шоу"

Також експерт вважає, що подібними подіями Путін намагається переконати росіян, що важливо боротися із "колективним Заходом".

Військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що нібито проникненням "українських диверсантів" до Брянської області Кремль перевіряє настрої росіян щодо оголошення воєнного стану та ймовірної тотальної мобілізації.

Таку думку Жовтенко висловив в ефірі одного із українських телеканалів.

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"Такі заміри середньої температури дозволять Кремлю зорієнтуватися, як рухатись далі. Ми будемо бачити, що будуть вкидатися різні версії, які пов’язані з подальшими діями кремлівського режиму щодо цієї ситуації", – вважає він.

Після того, як диктаторський режим проаналізує настрої росіян, далі буде створюватися подальший сценарій. Також він вказав на цікаву деталь. На думку Жовтенко, ця провокація свідчить про те, що наміри Росії провалились не тільки на полі бою, але й стратегічно.

"Вони зараз намагаються з цієї ситуації виліпити щось таке, що дозволило б далі втриматись при владі", – наголосив Жовтенко.

Окрім того, експерт вважає, що подібними подіями Путін намагається переконати росіян, що важливо боротися із "колективним Заходом".

Переполох у Брянській області 2 березня

Вранці 2 березня у Росії заявили про "атаку українських диверсантів", які перейшли кордон і нібито захопили заручників у селі Сушани Брянської області. В Офісі президента озвучили дві версії того, що сталося. Перша - провокація Кремля, друга - дії російських партизанів.

На своє ж "шоу" відреагував Путін, який назвав події у Брянській області "терактом" і пригрозив покарати винних "неонацистів". Через це він навіть скасував робочу поїздку на Кавказ. На 3 березня призначено засідання Радбезу РФ.

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